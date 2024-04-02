Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 00:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Görkem'in değişimiyle şaşkınlığını gizlemeyen Pembe, Fatih'in yanıtıyla bir kez daha şoke oluyor. Cemre bebekle Pembeler'e ziyarete gelen Doğa'nın, Görkem'le karşı karşıya geldiği tanıtımda Doğa ve Giray'ın iletişiminin devam etmesi dikkat çekiyor. Aynı evi paylaşmaya başlayan Kıvılcım ve Ömer'in, Doğa ve Sönmez'i ağırladığı akşam yemeğinde Doğa'nın yüzünün gülmeye başlaması sevinç yaratırken, Nursema ve Rüzgar'ın beklenen yüzleşmesi de yeni bölümde ekrana geliyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 57. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Çocuklarından Pembe'yi Alev'in ittiğini duyan Abdullah, Pembe'den özür dileyerek Alev'den ayrılmayı seçti. Ailelerinin sorunlarını ilişkilerine taşımak istemeyen Ömer ve Kıvılcım'ın birlikte yaşamaya başlaması bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Diğer yandan Umut, Rüzgar'ın Kıvılcım'a yaptığı itirafa kulak misafiri oldu. Sürükleyici bölümde Rüzgar'ın Nursema'dan hoşlandığını duyan Umut eşinin kanaldan ayrılmasını istedi. Rüzgar'ın, Umut'un isteğinin aksine Nursema'yı işinde terfi ettirmesi izleyenleri şoke etti. Nilay'ın ailesini bulması için yardım eden Doğa, Şifacıgil Holding'e giderek Giray Şifacıgil'le tanıştı.

        REKLAM

        Nilay'ın iddiaları nedeniyle soğuk rüzgarların estiği görüşmenin ardından Giray'ın konuşmacı olarak okula gelmesi Doğa ve Giray'ı yeniden buluşturdu. Büyük beğeni toplayan sahnede Doğa ve Giray birbirlerini yakından tanımaya başladı. Bölümde haftalardır beklenen Fatih ve Görkem'in düğünü ekrana geldi. Çimen'in Gökhan'la evli olmadığı için katılamadığı düğünde Fatih'i evlendirmeyi başaran Pembe de muradına erdi. Bölümün nefes kesen final sahnesinde ise köşkte yaşamaya başlayan Görkem'in ilk günden Pembe'ye rest çekmesi izleyenleri şoke etti.

        Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 58'inci bölüm tanıtımı;

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Manisa'da feci kaza
        Manisa'da feci kaza
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!