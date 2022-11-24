Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı güzelliğiyle büyüledi! Ceren Yalazoğlu'nun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu!

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nü bitirmiştir. Yetenekli oyuncu Ceren Yalazoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile 2013 yılında dünyaevine girmiştir.