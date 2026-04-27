'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak'ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden merak dozunu artıran ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 135'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Salkım'ın söylemlerinden yorulan Başak, radikal bir kararla Fatih'i terk ediyor.

REKLAM

Herkesi bir araya getiren özel davette adeta fırtına kopuyor. Emir'in, Çimen'i eski eşi Gökhan ile yan yana görmesiyle ortalık karışırken; araya giren Fatih, Çimen'i korumak adına Emir ile karşı karşıya geliyor.

İlhami ise Nursema'yı yangından kurtardığı için Asil'e duyduğu öfkesini dizginleyemiyor.

Tanıtımın finaline ise Başak'ı gizemli bir isimle yakalayan Fatih'in, "Sen bunu bana nasıl yaptın Başak?" sözleri damga vuruyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!