'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin, yapımını ;Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 121. Bölüm 2.Tanıtımı;
Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tanıtımı sürprizleriyle büyük beğeni topladı.
Yayınlanan tanıtımda Ünal kadınlarının Bursa tatilinden keyifli görüntüler ekrana geldi.
Emir’in Çimen’e, evlilik teklifinde bulunduğu tanıtımda Fatih ve Başak’ın yaşadığı anlar merak uyandırıyor.
Ömer ve Bade bebekleri için doktor kontrolüne giderken Kıvılcım’ın yeni programına sevilen isim Saba Tümer konuk oluyor.
Tanıtıma Asil'in kurduğu yeni şirkette işe başlayan Nursema'nın İlhami ile karşılaşması damga vuruyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.0'de SHOW TV'de!