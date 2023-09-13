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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayınlandı

        Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 15 Eylül Cuma günü saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek. Milyonların heyecanla beklediği dizinin yeni sezon afişi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:15
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        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayınlandı
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        SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 15 Eylül Cuma günü yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Milyonların heyecanla beklediği dizinin yeni sezon afişi yayınlandı.

        SOSYAL MEDYADA BOMBA ETKİSİ YARATTI

        'Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncularının göz doldurduğu afiş, sosyal medyada kısa sürede bomba etkisi yarattı. Büyük beğeni toplayan afiş dizinin hayranları tarafından paylaşım ve beğeni yağmuruna tutuldu.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 15 Eylül Cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek.

        Kızılcık Şerbeti geri dönüyor!
        Kızılcık Şerbeti geri dönüyor!
        "Kızılcık Şerbeti" 15 Eylül Cuma başlıyor!
        "Kızılcık Şerbeti" 15 Eylül Cuma başlıyor!
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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
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