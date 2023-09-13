'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayınlandı
Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 15 Eylül Cuma günü saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek. Milyonların heyecanla beklediği dizinin yeni sezon afişi yayınlandı
SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 15 Eylül Cuma günü yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Milyonların heyecanla beklediği dizinin yeni sezon afişi yayınlandı.
SOSYAL MEDYADA BOMBA ETKİSİ YARATTI
'Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncularının göz doldurduğu afiş, sosyal medyada kısa sürede bomba etkisi yarattı. Büyük beğeni toplayan afiş dizinin hayranları tarafından paylaşım ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 15 Eylül Cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek.