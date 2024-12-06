Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 79.bölüm izle

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 79. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemal tarafından bıçaklanan Ömer kısa sürede toparlanarak hastaneden çıkar. Metehan yaşanan olaydan dolayı Kıvılcım’ı suçlar. Cemal kaçak durumdadır ve bu Kıvılcım’ın tüm ailesinde büyük bir gerginlik yaratmaktadır. Yakalanması ise öyle kolay olmayacaktır. Ömer’in başına gelenler, Abdullah ve Ömer’in arasındaki buzları yavaştan eritmeye başlatacaktır.

Doğa yakınlaşmalarından ötürü hala Fatih’e kızgındır. Fatih ise aralarını düzeltmek için çabalamaktadır. Mecbur kalıp annesini eve aldıran Nilay, onun kimliğini belli etmesi konusunda diken üstündedir. Karnındaki bebeğin sağlıklı gelişmediğini öğrenen Görkem henüz ne yapacağına karar veremeden bu büyük sırrının en son öğrenmesini isteyeceği kişi tarafından duyulmasıyla büyük oyunu başlatır.