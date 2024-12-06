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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV’de Kızılcık Şerbeti 79.bölüm izle

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 79.bölüm izle

        Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 79.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Ekrana gelecek olan yeni bölümde Cemal tarafından bıçaklanan Ömer kısa sürede toparlanarak hastaneden çıkar. Metehan yaşanan olaydan dolayı Kıvılcım'ı suçlar. Arka arkaya yaşanan gelişmelerle heyecanlı bir bölüm sunacak olan Kızılcık Şerbeti son bölümde heyecan dorukta olacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 79. bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz Show TV linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:55
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyicinin karşısına bu akşam 79.bölümle çıkacak. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizide bu hafta heyecan dorukta. Kızılcık Şerbeti yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Kızılcık Şerbeti izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm izle linki ve yeni bölüm özeti

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        KIZILCIK ŞERBETİ 79. BÖLÜM İZLE

        Kızılcık Şerbeti 79. bölümü bu akşam Show TV ekranlarında yer alacak. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linkten yeni bölüm yayınlandıktan sonra Kızılcık Şerbeti 79. Bölümü tek parça olarak izleyebilir.

        Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için ise Kızılcık Şerbeti canlı izle linki aşağıdadır. Dizi başlayınca takip edebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINI

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        KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 79. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Cemal tarafından bıçaklanan Ömer kısa sürede toparlanarak hastaneden çıkar. Metehan yaşanan olaydan dolayı Kıvılcım’ı suçlar. Cemal kaçak durumdadır ve bu Kıvılcım’ın tüm ailesinde büyük bir gerginlik yaratmaktadır. Yakalanması ise öyle kolay olmayacaktır. Ömer’in başına gelenler, Abdullah ve Ömer’in arasındaki buzları yavaştan eritmeye başlatacaktır.

        Doğa yakınlaşmalarından ötürü hala Fatih’e kızgındır. Fatih ise aralarını düzeltmek için çabalamaktadır. Mecbur kalıp annesini eve aldıran Nilay, onun kimliğini belli etmesi konusunda diken üstündedir. Karnındaki bebeğin sağlıklı gelişmediğini öğrenen Görkem henüz ne yapacağına karar veremeden bu büyük sırrının en son öğrenmesini isteyeceği kişi tarafından duyulmasıyla büyük oyunu başlatır.

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