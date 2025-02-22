'Kızılcık Şerbeti' tüm kategorilerde birinci

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

Kızılcık Şerbeti , ABC1 ’de; 11.77 izlenme oranı, 26.85 izlenme payı, AB ’de; 11.45 izlenme oranı ve 29.80 izlenme payı, Total grubunda ise 9.17 izlenme oranı, 21.61 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu.

Yayınlanan bölüme, Abdullah ve Işıl’ın yasak ilişkisini Pembe’nin öğrenmesi damga vurdu. Fenomen dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 8 saat X’in TT listesinde yer alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Dizinin yayınlanan bölümünde; Kıvılcım, durumu kritikleşen annesini doktora götürdüğünde Sönmez’in demans hastalığına yakalandığını öğrendi. Bu duruma kahrolan Kıvılcım, Ömer’in desteği ve doğacak bebeği ile moral buldu. Ömer ve Kıvılcım’ın bebeklerinin kalp sesini ilk kez duydukları doktor kontrolünde yaşadığı sevinç dizinin unutulmaz anlarına sahne oldu.

Sönmez’e demans teşhisi kondu;

Doğa’ya, Fatih’in hediye olarak aldığı yalı dairesi Ünallar’ın evinde krize neden oldu. Doğa’yı kıskanan Nilay’ın da ev istemesi Mustafa ile arasının bozulmasına neden olurken yeni evlerine taşınan ve evliliklerini kutlamak isteyen Doğa ve Fatih’in verdiği davet herkesi bir araya getirdi. Doğa’nın lüks harcamalarının Ünallar’ın dikkatini çektiği davete Firaz’ın yeni sevgilisi ile katılması Nursema’yı şaşırttı. Ailesinin baskısıyla İlhami ile istemediği bir evliliğe doğru ilerleyen Nursema’nın, Firaz’ı kıskanması merak konusu oldu.

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Nursema, Firaz’ı kıskandı;

Doğa ve Fatih’in yaşadığı yeni hayat, Nilay’ın istekleri, Nursema’nın evliliği ve Pembe’nin söylenmelerinden bunalan Abdullah otele Işıl’ın yanına gitti. Işıl’a, her şeye geç kaldığını söyleyen Abdullah’ın “Artık seninle yaşamak istiyorum“ sözlerini söylediği sırada telefonunun yanlışlıkla Pembe’yi araması ve bu konuşmayı Pembe’nin duyması bölümün final sahnesine damga vurdu.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“DOĞA ÇOK MUTLU GÖRÜNÜYOR, UMARIM BUNLAR GEÇİCİ GÖZ BOYAMALAR DEĞİLDİR"

Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi ilerlerken Ünallar, Ramazan ayını karşılıyor. Doğa’nın lüks harcamaları nedeniyle Abdullah’ın, Fatih’i uyardığı tanıtımda gözü yaşlı Firaz’ın, Nursema’ya arkadaş kalmak istemediğini söylemesi dikkat çekiyor. Kıvılcım’ın, mutluluk sarhoşu olan Doğa’nın incinmesinden korktuğunu dile getirdiği tanıtımın ardından fenomen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.