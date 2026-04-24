Asil kendini alevlerin içine atıyor
Fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor. Nursema ve İlhami'nin evlerinde yangın çıkar. Sevtap'ı o evde sanarak kapıda bekleyen Abidin'i almaya gelen Asil, hiç düşünmeden kendini alevlerin içine atar
SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım'ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Gökberk Yıldırım (Yağız), Eda Yılmaz Yener (Rukiye), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.
'Kızılcık Şerbeti'nin 134'üncü bölümünde; Cemo'yu yolcu ederken Abdullah'la karşılaşan Tuncay her şeyi itiraf etmek zorunda kalır. Abdullah hem çok kızmış hem de oğlu için çok üzülmüştür. Almanya'ya gitmekten vazgeçer, eve döner ve Fatih ile yüzleşir. Bu durumu asla kabul etmeyeceği konusundaki tavrını net olarak oğluna söyler. Ömer'den yediği dayağın intikamını almak isteyen Yağız, Ömer'i kaçırtır. Ancak kendi kazdığı kuyuya düşecektir. Abidin karısına boşanmak istediğini söyler. Ancak İlknur'un buna asla rızası yoktur. Abdullah, Nilay'ı eve döndürmek konusunda kararlıdır. Kıvılcımlar'da kalan Nilay'ın yanına gider, af diler, eve dönmesini ister. Nilay dayanamaz ve dönmeyi kabul eder. Güzelleşmeyi kafasına takan Elif kimseye haber vermeden göğüs ameliyatı olur. Ancak bu sırrı çok fazla gizleyemez. Nursema ve İlhami'nin evlerinde yangın çıkar. Sevtap'ı o evde sanarak kapıda bekleyen Abidin'i almaya gelen Asil hiç düşünmeden kendini alevlerin içine atar.