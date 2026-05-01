Suyun üzeri kaplandı... Kızılırmak'ta masalsı atmosfer

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kızılırmak'ta masalsı atmosfer

        Kızılırmak Deltası'nda su papatyaları açtı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte açan su papatyaları, ziyaretçilere masalsı bir atmosfer sunuyor. Suyla kaplı zemindeki ağaçlar ve bembeyaz çiçekler, doğa sesleriyle birleşince adeta bir tablo oluşturuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında geliyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bölge, ilkbaharla birlikte adeta yeniden doğuyor. Baharın gelmesi ile deltadaki su papatyaları, nilüferler ve düğün çiçekleri açarak ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

        MASALSI GÖRÜNTÜLER

        Deltadaki Galeriç Ormanı da Türkiye'nin nadir subasar ormanı özelliğini taşıyor. Suyla kaplı zeminde yükselen ağaçlar, suyun beyaz ve yeşille kaplı yüzeyi ile birleşince masalsı görüntüler oluşturuyor.

        Bilinen 365 kuş türünün yaşadığı delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Deltadaki biyolojik çeşitlilik, Türkiye'deki diğer sulak alanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri olarak biliniyor.

        "DEVASA BİR ALAN"

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan çok büyük bir bölge. 3 ilçeyi kapsıyor.

        Yüzde 80'i Bafra, yüzde 15'i 19 Mayıs, yüzde 5'i Alaçam ilçesi. 56 bin hektarlık devasa bir alandan bahsediyoruz. 21 bin 700 hektarı sulak alan. Gelen ziyaretçilerimiz burada üstü açık gezi otobüs turlarıyla, yine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan akülü araçlar ve bisiklet turlarıyla bu eşsiz güzelliği seyredebiliyorlar" dedi.

        #Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
