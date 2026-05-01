Suyun üzeri kaplandı... Kızılırmak'ta masalsı atmosfer

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında geliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bölge, ilkbaharla birlikte adeta yeniden doğuyor. Baharın gelmesi ile deltadaki su papatyaları, nilüferler ve düğün çiçekleri açarak ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

MASALSI GÖRÜNTÜLER

Deltadaki Galeriç Ormanı da Türkiye'nin nadir subasar ormanı özelliğini taşıyor. Suyla kaplı zeminde yükselen ağaçlar, suyun beyaz ve yeşille kaplı yüzeyi ile birleşince masalsı görüntüler oluşturuyor.

Bilinen 365 kuş türünün yaşadığı delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Deltadaki biyolojik çeşitlilik, Türkiye'deki diğer sulak alanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri olarak biliniyor.

"DEVASA BİR ALAN"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan çok büyük bir bölge. 3 ilçeyi kapsıyor.

Yüzde 80'i Bafra, yüzde 15'i 19 Mayıs, yüzde 5'i Alaçam ilçesi. 56 bin hektarlık devasa bir alandan bahsediyoruz. 21 bin 700 hektarı sulak alan. Gelen ziyaretçilerimiz burada üstü açık gezi otobüs turlarıyla, yine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan akülü araçlar ve bisiklet turlarıyla bu eşsiz güzelliği seyredebiliyorlar" dedi.