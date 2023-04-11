Rönesans Rezidans’ın kayıpları: Kızımın yürüdüğünü 7 gün görebildim!

"Cennetten bir köşe" vaadiyle satılan Hatay'ın Antakya ilçesinin en lüks konutu Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu. 50’den fazla kişi ise kayıp. Yakınları DNA testi verdi, hastaneleri didik didik aradı. Ancak kayıplarının izine rastlamadı.

Onlardan biri de Bulut Özgür... 32 yaşındaki eşi Meryem ve 16 aylık kızı Esila ile Rönesans Rezidans'ta yaşıyorlardı. O gece Bulut Özgür görevdeydi. Son kez mesajlaştılar eşi Meryem ile ve bir daha ne eşinden, ne kızından haber alabildi.