İHA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Mevlüt Ş., kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

İHA'nın haberine göre, Mevlüt Ş., bir süre önce eşinden boşanan kızı Meltem Ş.'nin evinde bir şahsın olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine pompalı tüfeğini alarak kızının Ustalar Mahallesi'ndeki evine giden öfkeli baba, evde bulunan Serdar Ö.'yü vurdu.

Yaralı şahıs, silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla önce Anamur Devlet Hastanesi'ne, durumunun ağır olması üzerine oradan da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Mevlüt Ş. ise, polis tarafından gözaltına alınarak Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.