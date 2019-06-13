Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızının gözü önünde... Boşanmak isteyen eşini öldürdü!

DHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Mehmet Ekiz (34),boşanmak isteyen eşi Tuğba Ekiz'i (25),6 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayan Ekiz, ağır yaralandı

kadın cinayeti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, dün saat 16.30 sıralarında, aşçı olan Mehmet Ekiz (34),bir süredir baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in (25) yanına gitti. İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine eline geçirdiği bıçağı, kızının gözleri önünde eşinin çeşitli yerlerine sapladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

DHA'daki habere göre kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kalemi ağzıyla tuttu, kitabı diliyle çevirdi! O artık inşaat mühendisi!
GÜNDEMO artık inşaat mühendisi!
DİKKAT! Meteoroloji'den SON DAKİKA İstanbul için kritik hava durumu uyarısı
GÜNDEMİstanbul için nem uyarısı...
SON DAKİKA akıl almaz olay! Sivas'ta çakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı
GÜNDEMÇakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı
Son dakika deprem: Tekirdağ'da deprem mi oldu? Marmara'da 3,5 büyüklüğünde deprem - En son depremler
GÜNDEMMarmara Denizi'nde deprem!
Son dakika operasyon: Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Babalar Günü ne zaman? Babalar günü hangi güne denk geliyor? Babalar Günü 2019
GÜNDEMBabalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü tarihi. ...
Edirne'de seyir halindeki TIR alev alev yandı
GÜNDEMSeyir halindeki TIR alev alev yandı
Adana'da anne ve 6 çocuğu yangından kurtarıldı
GÜNDEMAnne ve 6 çocuğu yangından kurtarıldı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan açıklamalar
GÜNDEM"İstanbul seçimleri için seferberlik ilan ettik"
Son dakika flaş gelişme! Ortak yayın nasıl olacak? Sorular nasıl sorulacak? İşte ayrıntılar
GÜNDEMSoru polemiğinde son gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X