        Haberler Gündem Güncel Kızkalesi'nin kıyı kesiminde temizlik çalışması | Son dakika haberleri

        Mersin'deki Kızkalesi'nin kıyı kesiminde temizlik çalışması başlatıldı

        Mersin Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi çevresinde temizlik çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 18:37
        Kızkalesi'nin kıyı kesiminde temizlik çalışması
        Mersin'in Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nca başlatılan çalışma kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'nin kıyı kesiminde atıklar toplandı, otlar temizlendi.

        Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Kızkalesi'nin Mersin için önemli olduğunu belirterek, yaz sezonu için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da Kızkalesi'nin kıyısında yapılan temizlik çalışmaları yerinde incelediklerini dile getirdi. Yaz sezonunda misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını anlatan Kara, "İlimizde 2 güç kaynağı var. Biri turizm, biri tarım. Her ikisi için belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

        Erdemli Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz de Kızkalesi'nin ilçe turizmine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Karagöz, "Kızkalesi'nin kuzeyinde lahitler, kaya mezarlarının bulunduğu Roma Yolu mevcut. Bu seneki çalışmamız ve projemiz onların ortaya çıkması yönünde. Ona göre çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

        Karagöz, Elaiussa Sebaste Antik Kenti ve Akkale Antik Kenti'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, turizmde Erdemli'yi hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

