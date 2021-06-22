KKDF kesintisi sıfırlandı

Banka ve finans şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) sağladığı kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF) kesintisi oranı sıfır olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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