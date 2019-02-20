Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetler Komutanlığı bünyesine uzman erbaş alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce vatandaş KKK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki sorulara cevap arıyor. TSK uzman erbaş alımları ile ilgili detaylı bilgileri yayınladı.
KKK 2019 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KKK Uzman erbaş alımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar e devlet şifreleri ile başvuruda bulunabilecekler.
UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,
Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak gerekmektedir.
2019 UZMAN ERBAŞ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Uzman erbaş başvurularında son gün ise 31 Mayıs 2019 olarak belirlendi.
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