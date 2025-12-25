Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.379,41 %0,35
        DOLAR 42,8484 %0,01
        EURO 50,6094 %0,04
        GRAM ALTIN 6.170,72 %0,00
        FAİZ 37,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,08 %0,10
        BITCOIN 87.481,00 %-0,17
        GBP/TRY 58,0211 %0,29
        EUR/USD 1,1784 %0,04
        BRENT 62,24 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 10.089,13 %0,00
        Haberler Ekonomi Para KKM 9 milyar liranın altına düştü - Para Haberleri

        KKM 9 milyar liranın altına düştü

         Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 3 milyar 333 milyon lira azalarak 8 milyar 272 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:12 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM 9 milyar liranın altına düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 19 Aralık haftasında yaklaşık 118 milyar 654 milyon lira artarak 22 trilyon 457 milyar 783 milyon liradan, 22 trilyon 576 milyar 437 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 153 milyar 885 milyon lira yükselerek 26 trilyon 634 milyar 194 milyon liraya ulaştı.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 5 milyar 444 milyon lira artarak 2 trilyon 835 milyar 534 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 669 milyar 364 milyon lirası konut, 50 milyar 65 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 116 milyar 105 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        REKLAM

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 50 milyar 429 milyon lira artarak 3 trilyon 421 milyar 720 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,1 azalarak 2 trilyon 644 milyar 509 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 990 milyar 740 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 653 milyar 769 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 141 milyon lira artışla 572 milyar 147 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 423 milyar 107 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 72 milyar 379 milyon lira artarak 4 trilyon 914 milyar 594 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 3 milyar 333 milyon lira azalarak 8 milyar 272 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,03’ünü oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kapıkule'de gümrük memuru ölümden döndü

        Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görev yapan bir gümrük memuru, araç kontrolü sırasında iki otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir