KKM'de düşüş 30. haftasında
15 Mart haftasında KKM hesaplarında 8.1 milyar liralık düşüş yaşandı. Aralıksız düşüş 30. haftasına girdi
BDDK 15 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 295 milyar 572 milyon lira oldu.
15 Mart haftasında KKM hesaplarında 8 milyar 114 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'deki aralıksız düşüş 2 hafta üst üste 10 milyar liranın altında kaldı.
Genel olarak aralıksız düşüş ise 30. haftasına girdi.