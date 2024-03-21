KKM'de düşüş 30. haftasında

BDDK 15 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 295 milyar 572 milyon lira oldu.

15 Mart haftasında KKM hesaplarında 8 milyar 114 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'deki aralıksız düşüş 2 hafta üst üste 10 milyar liranın altında kaldı.

Genel olarak aralıksız düşüş ise 30. haftasına girdi.