KKM'de vadeden önce ek getiri ödenemeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para KKM'de vadeden önce ek getiri ödenemeyecek
ABONE OL

Kur Korumalı Mevduat'ta vadeden önce ek getiri ödenemeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çeşitli hesaplarda 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda verilecek ek menfaat veya getirilerin vade sonundan önce ödenemeyeceğini bildirdi

KKM'de vadeden önce ek getiri ödenemeyecek
AA

TCMB'den bankalara gönderdiği yazıda, Türk Lirası Mevduat ve Katılıma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılma Sistemi (Yuvam) Hesapları ve Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğlerin uygulamalarına ilişkin bildirimde bulundu.

Yazıda, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplara kur farkı üzerine ek menfaat veya getiri adı altında yapılacak ilave her türlü ek ödemenin vade sonunda bankalar tarafından yapılacak faiz hesaplamasına dahil edilmesi ve TCMB'ye bildirilmesi istendi.

TCMB tarafından yapılacak kur farkı ödemelerinin faiz ve ek menfaat veya getiri toplamın üzerinden yapılması gerektiği belirtilen yazıda, "Bu tarihten itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda ek menfaat ve getirinin Türk lirası cinsinden verilmesi ve söz konusu ek menfaat veya getirilerin vade sonunda ödenmesi (peşin ödeme yapılmaması) hususlarında bilgileriniz ve gereğini rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yapı Kredi 580 milyon dolarlık sosyal sendikasyon sağladı
PARA Yapı Kredi 580 milyon dolarlık sosyal sendikasyon ...
Küresel piyasalarda karışık seyir
PARA Küresel piyasalarda karışık seyir
Bankacılık sektörü aktifleri 16 trilyon lirayı aştı
PARA Bankacılık sektörü aktifleri 16 trilyon lirayı aştı
Fed yetkililerinin açıklamaları beklentileri değiştirdi
PARA Fed yetkililerinin açıklamaları beklentileri ...
Fed Bej Kitap: Büyüme beklentileri biraz kötüleşti
PARA Fed Bej Kitap: Büyüme beklentileri biraz kötüleşti
Hazine 215 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
PARA Hazine 215 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Temsilciler Meclisi'nden borç limiti tasarısına onay
PARA Borç limiti tasarısına onay
Şok'un Rekabet cezası yeniden yapılandırıldı
PARA Şok'un Rekabet cezası yeniden yapılandırıldı
Borsa ve dolar seçim sonucuna ne tepki verdi?
PARA Piyasalar seçim sonucuna ne tepki verdi?
Borç limitinde 'prensipte' anlaşıldı
PARA Borç limiti krizi çözülüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.