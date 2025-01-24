KKTC'deki oteller konserleri erteledi
KKTC'deki oteller, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle konserleri erteledi
Giriş: 24.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:33
Bolu - Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan facia sonrasında KKTC'deki oteller yaptıkları açıklamalarla konserleri ertelediklerini duyurdular. Hadise, Yaşar, Aleyna Tilki, Edis, Ayta Sözeri ve Bülent Serttaş'ın konserleri ileri tarihe alındı.
Cem Yılmaz da 22-23 Ocak tarihli gösterilerinin 6-7 Nisan'a ertelendiğini açıkladı.
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