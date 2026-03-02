KKTC'den İngiltere'ye savaş uyarısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İran'ın Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füze fırlattığı yönündeki iddiaların, Doğu Akdeniz'deki dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Kıbrıs Adası'nı bir savaşın parçası haline getirebilecek her türlü askeri ve siyasi tasarruftan kaçınmak, İngiltere'nin garantörlüğünün temel gereğidir." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs'ın Türkiye'nin fiili garantörlüğünde yıllarca barış ve istikrarı koruduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in yaptığı açıklamada, İran tarafından RAF Akrotiri istikametine iki füze fırlatıldığının ve bu füzelerin etkisiz hale getirildiğini söylemesi, Doğu Akdeniz’de güvenlik dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Her ne kadar Rum kaynaklar bu gelişmeyi yalanlasalar dahi, bu olasılığın ortada duruyor olması adada yaşayan tüm insanları tedirgin etmiştir."