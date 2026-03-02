Canlı
        KKTC'den İngiltere'ye savaş uyarısı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İran'ın Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füze fırlattığı yönündeki iddialara dair açıklamada bulundu. Üstel, "Kıbrıs Adası'nı bir savaşın parçası haline getirebilecek her türlü askeri ve siyasi tasarruftan kaçınmak, İngiltere'nin garantörlüğünün temel gereğidir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 01:39
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İran'ın Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füze fırlattığı yönündeki iddiaların, Doğu Akdeniz'deki dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Kıbrıs Adası'nı bir savaşın parçası haline getirebilecek her türlü askeri ve siyasi tasarruftan kaçınmak, İngiltere'nin garantörlüğünün temel gereğidir." ifadesini kullandı.

        KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs'ın Türkiye'nin fiili garantörlüğünde yıllarca barış ve istikrarı koruduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in yaptığı açıklamada, İran tarafından RAF Akrotiri istikametine iki füze fırlatıldığının ve bu füzelerin etkisiz hale getirildiğini söylemesi, Doğu Akdeniz’de güvenlik dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Her ne kadar Rum kaynaklar bu gelişmeyi yalanlasalar dahi, bu olasılığın ortada duruyor olması adada yaşayan tüm insanları tedirgin etmiştir."

        KKTC Başbakanı Üstel açıklamasında hiçbir üs, hiçbir askeri hesap ve hiçbir küresel stratejinin Kıbrıs'ta yaşayan insanların güvenliği ve geleceğinden daha kıymetli olmadığını vurgulayarak, "Kıbrıs Adası'nı bir savaşın parçası haline getirebilecek her türlü askeri ve siyasi tasarruftan kaçınmak, İngiltere’nin garantörlüğünün temel gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

        İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Katar'da sivil yerleşime füze kalıntısı düştü

        Katar'da füze kalıntısının düşmesi halkta panik yarattı

