Klasik otomobil tutkunları Cumhuriyet turu attı
İzmir'de klasik otomobil tutkunları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı araçlarıyla konvoy halinde kent turu atarak kutladı.
İzmir Klasik Otomobilciler Derneği öncülüğündeki 101 klasik araç sahibi, Bayraklı ilçesindeki Smyrna Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir araya geldi.
Otomobillerini Türk bayrağıyla donatan katılımcılar, konvoy halinde korna çalarak İnciraltı Süleyman Demirel Parkı'na geldi.
Burada saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı okudu.
Derneğin başkanı Engin Turşak, AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü 101 klasik otomobille kutladıklarını söyledi.
Klasik otomobil tutkunlarının etkinliğe ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Turşak, "Klasik otomobil, bizler için ayrı bir değer. Böyle özel bir günde özel arabalarımızı kullanmak mutluluk veriyor. Normalde klasik otomobilleri garajdan çıkarmak ve böyle güne hazırlamak çok meşakkatli." dedi.
Programa 1979 model aracıyla katılan Halit Ağlamış ise Cumhuriyet Bayramı'nın önemli bir bayram olduğunu, etkinliğe katılmaktan zevk aldığını belirtti.