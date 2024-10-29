Klasik otomobil tutkunları Cumhuriyet turu attı

Klasik otomobil tutkunlarının etkinliğe ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Turşak, "Klasik otomobil, bizler için ayrı bir değer. Böyle özel bir günde özel arabalarımızı kullanmak mutluluk veriyor. Normalde klasik otomobilleri garajdan çıkarmak ve böyle güne hazırlamak çok meşakkatli." dedi.