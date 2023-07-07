Standar süngerlerin kullanıldığı birçok yatak ısıyı hapseder. Çarşaflarınızı pamuk, keten ve bambu gibi nefes alabilen kumaşlardan seçerseniz daha rahat uyuyabilirsiniz.

Işık geçirmeyen perdeler kullanmak odanızın ısınmasını engeller ancak dikkat etmeniz gereken şey perdenizin ışığı yansıtmasıdır yoksa perde ısıyı emer ve odanız ısınabilir.

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6. ALT KATLAR HEP DAHA SOĞUK OLUR

Eğer iki katlı bir evde yaşıyorsanız alt katı tercih edin. Ya da kuzeye bakan bir odanız varsa yazın oraya geçmeyi deneyebilirsiniz.