Haziran ayının gelmesiyle birlikte termometreler yükselmeye, yaz sıcakları da etkisini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle gün ortasında bunaltıcı hale gelen, geceleri ise uyku kalitesini düşüren sıcak havalarda, evde serin ve konforlu kalabilmek en büyük önceliklerimizden biri haline geldi. Pek çok kişinin aklına ilk çözüm olarak klima gelse de yüksek elektrik faturaları ya da sağlık hassasiyetleri nedeniyle alternatif yollar aranıyor. Tam da bu noktada, evinizi ferahlatacak bütçe dostu ve uygulanması son derece kolay tüyolar imdada yetişiyor.