Klimaya mahkum değilsiniz: Yaz sıcaklarında evinizi serinletmenin 11 pratik yolu
Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar gündüzleri bunaltıcı, geceleri ise uykusuz bir dönemin kapısını araladı. Neyse ki serin bir ev için klima tek çözüm değil. Evinizde yapacağınız küçük değişikliklerle sıcaklık hissini azaltmak ve daha konforlu bir ortam oluşturmak mümkün. İşte yaz sıcaklarında serin kalmanıza yardımcı olacak 11 pratik yöntem…
Haziran ayının gelmesiyle birlikte termometreler yükselmeye, yaz sıcakları da etkisini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle gün ortasında bunaltıcı hale gelen, geceleri ise uyku kalitesini düşüren sıcak havalarda, evde serin ve konforlu kalabilmek en büyük önceliklerimizden biri haline geldi. Pek çok kişinin aklına ilk çözüm olarak klima gelse de yüksek elektrik faturaları ya da sağlık hassasiyetleri nedeniyle alternatif yollar aranıyor. Tam da bu noktada, evinizi ferahlatacak bütçe dostu ve uygulanması son derece kolay tüyolar imdada yetişiyor.
1. PERDELERİ VE GÜNEŞLİKLERİ KAPALI TUTUN
Evde serin kalmanın en etkili adımlarından biri güneş ışığını doğru kontrol etmektir. Özellikle doğrudan güneş alan odalarda perde ve güneşliklerin kapalı tutulması, iç mekandaki ısı artışını büyük oranda engeller. Akşam saatlerinde dışarısı serinlediğinde ise pencereleri karşılıklı açarak evde hızlıca bir hava sirkülasyonu oluşturabilirsiniz.
2. VANTİLATÖRÜN ÖNÜNE BUZ KOYUN
Klimasız serinleme yöntemleri arasında en etkili uygulamalardan biri vantilatörün önüne buz koymaktır. Çalışan vantilatörün önüne yerleştireceğiniz geniş bir kase buz, odadaki hava akımının daha serin ve ferah hissedilmesine yardımcı olabilir.
3. PENCERE ÖNÜNE NEMLİ ÇARŞAF ASIN
Akşam saatlerinde dışarıdaki hava içeriden daha serin olduğunda, açık bir pencerenin önüne nemli bir çarşaf ya da büyük bir bez asabilirsiniz. Nemin buharlaşması sırasında oluşan serinletici etki, dışarıdan gelen havanın daha serin hissedilmesine ve ortamın ferahlamasına yardımcı olabilir.
4. SOĞUK SU SPREYİ KULLANIN
Su dolu bir sprey şişesini buzdolabında bekleterek gün içinde ihtiyaç duydukça kullanabilirsiniz. Bu soğuk suyu özellikle bilek, ense ve ayak bileği gibi nabız noktalarına uygulamak, kısa süreli rahatlama sağlayabilir.
5. BİLGİSAYARI VE GEREKSİZ ELEKTRONİK CİHAZLARI KAPATIN
Ev içindeki gizli ısı kaynaklarına karşı önlem alarak ortamı ferahlatabilirsiniz. Başta bilgisayarlar ve televizyonlar olmak üzere, fişe takılı olan birçok elektronik cihaz çalışırken çevrelerine ciddi oranda ısı yayar. Kullanmadığınız elektronik aletleri kapatmak, hatta fişlerini prizden çekmek evdeki ekstra ısı artışının önüne geçmeye yardımcı olabilir.
6. HAFİF VE BOL KIYAFETLER TERCİH EDİN
Yaz aylarında serin kalmak için kıyafet seçimi düşündüğünüzden daha önemli olabilir. Açık renkli, bol kesimli ve hava geçiren kumaşlar sıcak havalarda daha konforlu hissetmenize yardımcı olabilir. Pamuk ve keten gibi nefes alan doğal lifli kumaşlar tenin hava almasını kolaylaştırırken, dar ve sentetik kıyafetler ısıyı daha fazla hapsederek bunalma hissini artırabilir.
7. BULAŞIK MAKİNESİNİN GİZLİ ISISINA DİKKAT EDİN
Bulaşık makineleri yıkama sonrasındaki kurutma aşamasında dışarıya sıcak hava ve buhar vererek mutfağın daha fazla ısınmasına neden olabilir. Yaz aylarında kurutma programını kullanmak yerine, yıkama tamamlandıktan sonra kapağı hafif aralayarak bulaşıkların doğal şekilde kurumasını sağlayabilir ve ev içinde oluşabilecek ekstra ısıyı azaltmaya yardımcı olabilirsiniz.
8. EVDE ÇIPLAK AYAK DOLAŞIN
Yaz aylarında ev içinde çıplak ayakla dolaşmak, geçici bir serinlik hissi elde etmenin en pratik yollarından biridir. Ayak tabanlarının doğrudan soğuk zeminle temas etmesi, vücut ısısının hızla zemine aktarılmasını sağlayarak anlık bir ferahlık hissi sunabilir. Ancak bu hissin geçici olduğunu unutmamak ve uzun süre çok soğuk yüzeylerde kalmamaya dikkat etmek gerekir.
9. BOL MEYVE VE SEBZE TÜKETİN
Sıcak havalarda yeterli sıvı almak kadar besin tercihi de önem taşıyor. Günlük beslenme rutininizde karpuz, salatalık ve domates gibi su oranı yüksek meyve ve sebzelere daha fazla yer vermek, vücudun su dengesini destekleyerek sıcak havalarda daha ferah hissetmenize yardımcı olabilir.
10. DAHA AZ ISI YAYAN AYDINLATMALARI TERCİH EDİN
Ev içindeki aydınlatma tercihleri de ortam sıcaklığını etkileyebiliyor. Özellikle eski tip ampuller, enerjinin büyük bir kısmını ısıya dönüştürerek oda sıcaklığının artmasına neden olur. Gereksiz ışıkları kapalı tutmak ve bu ampulleri daha az ısı yayan LED alternatifleriyle değiştirmek, ev içindeki sıcaklık hissinin azalmasına yardımcı olabilir.
11. SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN
Sıcak havalarda hızlı bir serinlik hissi için soğuk kompreslerden yararlanabilirsiniz. Temiz bir beze sarılmış buz torbasını veya soğutulmuş nemli bir bezi bilek, boyun, şakaklar ve diz arkası gibi bölgelere kısa süreli uygulamak, hızlı ve geçici bir rahatlama hissi oluşmasına yardımcı olabilir.