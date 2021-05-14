Kadro şekilleniyor 0:00 / 0:00

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311 milyon 400 bin dolarlık hasılata ulaşmasının yanı sıra eleştirmenlerden övgü toplayan 'Knives Out'ın iki devam filmi çekilecek. Filmin senaristi ve yönetmeni Rian Johnson, ikinci film için hazırlıklara başlarken kadro şekillenmeye başladı.

Daniel Craig'in yine dedektif 'Benoit Blanc'ı canlandıracağı 'Knives Out'da Edward Norton ile Dave Bautista kadroya dahil edildi. Filmin çekimlerine yaz aylarında Yunanistan'da başlanacak.