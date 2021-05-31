Kobani eylemcisi inşaatta yakalandı 0:00 / 0:00

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kobani olayları olarak bilinen olaylara karıştığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ömer A., inşaatta çalıştığı Trabzon’da polis tarafından yakalandı. Yüzü maskeli olarak kamu binalarına ve güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldıranlardan biri olduğu öne sürülen Ömer A. hakkında "PKK/KCK terör örgüt üyesi olmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

AK PARTİ BİNASINA SALDIRMIŞ



Ömer A.'nın Ağrı'nın Patnos ilçesinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen Kobani eylemlerinde belediye binasının yakılması, güvenlik güçlerine taşlı sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırı olaylarına karıştığı öne sürülüyor. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, hakkındaki yakalama kararından haberinin olmadığını söyledi.