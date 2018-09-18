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KOBİ’lerin önündeki yeni açılım: e-ihracat

Türkiye’deki e-ticaret hacmi yıllık 45 milyar TL seviyelerine dayandı. E-ticaretin önemli bir bölümünü oluşturan online perakende satışlar ise geçen yıl yüzde 31 büyüyerek 14,7 milyar TL’lik hacime ulaştı. Ancak KOBİ’lerin online perakendeden aldığı pay, yok denecek kadar az. KOBİ’lerin önündeki yeni açılım, e-ihracat ile Avrupa’ya satış yapmak

18.09.2018 - 12:37 | Güncelleme: İHA

Küresel B2B ticaret platformlarına rakip olarak Mayıs 2018’de hizmet vermeye başlayan Xpann.com’un Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği araştırmaya göre, KOBİ’ler Türkiye'deki ihracatın yüzde 55’ini, ithalatın yüzde 38’ini ve toplam cironun da yüzde 62’sini üretiyor. Perakendenin yüzde 99’unu ve sektördeki istihdamın yüzde 80’ini oluşturan KOBİ’lerin e-ticaretten aldığı pay ise yok denecek kadar az. Oysa Avrupalı KOBİ’lerin e-ticaretteki payı yüzde 14,5.
Türkiye’deki KOBİ’lerin e-ticaretten pay alamamasının temel nedenini dijital dönüşümün sağlanamaması olduğunu belirten Xpann.com Kurucusu Bayram Filikci, “KOBİ’ler Türk ekonomisinin temel direği. E-ihracat yapabilen KOBİ’ler, iç pazarın kırılganlıklarından etkilenmeden büyüyor. Biz de firma olarak, şirketler arasında ihracat ve ithalat yapılmasına imkan tanıyan bir online pazar yeriyiz. Türkiye’nin dış ticaret hacminde ilk sırada yer alan Avrupa’ya odaklandık. Ücretsiz kayıt olanağı sunarak KOBİ’lerin ürünlerini listelemesine ve satış yapmasına yardımcı oluyoruz. Her kullanıcı için sağladığımız ücretsiz mikro sitenin yanında ödeme ve nakliye süreçlerinde de KOBİ’leri yalnız bırakmıyoruz” dedi.

E-İHRACATTA HEDEF AB

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türk KOBİ’leri için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Filikci, şunları aktardı: “800 milyonu aşan nüfusu ve yüzde 74’lük internet penetrasyonuyla AB, e-ihracat potansiyeli en yüksek pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye ile benzer şekilde, tüm Avrupa’daki işletmelerin yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. Avrupalı KOBİ’lerin yüzde 14,5’i e-ticaret yaparken, yüzde 7,5’i yurt dışına satış yapıyor. Tüketicilerinin dünya ortalamasının üzerindeki e-ticaret alışkanlıkları ve 450 milyar euroluk e-ticaret hacimiyle AB ülkeleri, Türkiye’deki üreticilerin e-ihracata yönelim sürecini hızlandırmalı. Özellikle İngiltere 142 milyar euro, Almanya 80 milyar euro ve Fransa 67 milyar euro ile Avrupa e-ticaret pazarının yüzde 60’ını oluşturuyor”.

“KOBİ’LER YAŞAYABİLMEK İÇİN E-İHRACATA YÖNELMELİ"

E-ticaret, klasik perakendecilikten farklılaşarak birçok mali yük ve prosedürü ortadan kaldırıyor. Dijital çağa ayak uydurmak isteyen üreticiler için büyük bir fırsat sunan Xpann, gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde, alıcılar için akıllı arama ve filtreleme seçeneklerinin yanı sıra ürün önerisinde de bulunuyor. Xpann.com’un Global B2B ticaret sitelerinden farklı olarak ödeme alma ve lojistik desteği sağlandığını belirten Bayram Filikci, “Çin’deki veya Amerika’daki bir satıcı binlerce kilometre ötedeki müşterisine ürünü istediği gibi gönderebiliyor. Buralardaki insanlara böyle bir altyapı sağlanmış. Biz ise Xpann olarak ülkemizin üreticilerini ve güzelliklerini Avrupa’ya açmayı planlıyoruz. Malatya’daki kuru kayısı üreticisinden İzmit’teki yedek parçacıya kadar tüm üreticilerimizi, Stockholm’den Lizbon’a tüm Avrupalı tüketicilerle buluşturacağız” dedi.

 

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