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Koç Holding, 2020 yılında konsolide bazda toplam 183.8 milyar TL ciro elde ederken, 10.7 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu.

2020 yılı sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü ve bir o kadar da zorlu bir yılı geride bıraktık. Bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik. Çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik zincirimiz ve dijital yetkinliklerimiz sayesinde bu döneme hazırlıklı girdik. Şirketlerimizin finansal sağlığına yönelik tedbirlerimizi hassasiyetle ve hızla uyguladık. Belirsizliklerin hâkim olduğu 2020 yılında başarılı sonuçlara ulaşarak, güçlü konumumuzu pekiştirdik. Ülkemiz ve dünyamız için var gücümüzle çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

'5 YILLIK TOPLAM YATIRIM TUTARI 42 MİLYAR TL'

Belirsizliklere rağmen Koç Topluluğu’nun yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Levent Çakıroğlu, "2020 yılında yaptığımız 10.7 milyar TL kombine yatırımla, toplam yatırımlarımız son 5 yılda 42 milyar TL’ye ulaştı. Arçelik, Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi’nin beyaz eşya sektöründeki Japonya dışındaki tüm faaliyetlerinin bir şirket altında toplanması ve kurulacak şirketin yüzde 60’ının Arçelik tarafından satın alınması için ortaklık anlaşması imzaladı. Aygaz, Bangladeş yatırımında süreci tamamlayarak, dünya evsel LPG tüketiminde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına açıldı" dedi.

Çakıroğlu, Aygaz'ın yatırımı ile ilgili olarak, "Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, ülkenin en köklü şirketlerinden United Enterprises & Co. Ltd. ile ortaklık sözleşmesi imzalanarak eşit yönetim esaslarına dayalı bir Ortak Girişim Şirketi kuruldu" bilgilerini paylaştı.

Ford Otosan'un elektrikli araç yatırımı ile otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük edeceklerini de kaydeden Çakıroğlu, , "Ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük fabrikamızda üretme sorumluluğunu üstlendik. Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan Kocaeli fabrikalarımızda Ford Otosan mühendisliği ile batarya montaj yatırımımızı da hayata geçireceğiz" dedi.

'TÜPRAŞ'IN YATIRIMLARI 800 MİLYON TL'Yİ AŞTI'

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, topluluk şirketlerinin 2020 performanslarını da değerlendirdi.

Tofaş'ın otomotiv sanayii toplam hafif araç üretiminin yüzde 19’unu gerçekleştirdiğini, TürkTraktör'ün Türkiye traktör üretiminin yüzde 68’ini ve ihracatının yüzde 86’sını gerçekleştirdiğini, Otokar'ın ise 2020 yılında ciro bazında yüzde 20 büyüdüğünü kaydeden Çakıroğlu, Tüpraş’ın da 2020 yılında 800 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptığını bildirdi.

Finans sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren Çakıroğlu, "Yapı Kredi, ekonomiye verdiği kesintisiz desteği sürdürerek 2020 yılında 382.7 milyar liralık kaynak sağladı. Bu yılın başında da, uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından, 200’den fazla yatırımcının katıldığı bu işleme, ihraç tutarının 6 katından fazla talep geldi. Bu, ülkemiz ekonomisine ve bankamıza duyulan güvenin bir göstergesi” diye konuştu.

'KÜRESEL YEŞİL TOPARLANMAYA KATKI SUNACAĞIZ'

Levent Çakıroğlu, 2020 yılında çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetim konularının Koç Topluluğu’nun ajandasının üst sıralarında yer aldığına dikkat çekti.

Çakıroğlu, "İklim krizine ilişkin dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bu çerçevede, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın en iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için özel sektörün rolünü tanımlamak üzere Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde oluşturulan CEO Eylem Grubu’nda Türkiye’yi temsil ediyoruz. Bu kapsamda küresel yeşil toparlanma için gerekli yol haritasının oluşturulmasına Koç Topluluğu olarak katkı sunacağımızı taahhüt ediyoruz" dedi.