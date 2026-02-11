Koç Holding 2025'te 3,7 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdi

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2025 yılının finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde konsolide bazda toplam 64,3 milyar dolar gelir elde eden holding, kombine bazda ise 3,7 milyar dolar yatırım yaptı. Koç Holding'in son 5 yıl içindeki kombine yatırım tutarı 16,1 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, jeopolitik kırılmalar nedeniyle küresel belirsizliği derinden hissettikleri bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Çakıroğlu, 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren bir kurum olarak, uluslararası rekabeti etkileyen zorlu koşulları güçlü bilançoları, disiplinli likidite yönetimleri, dengeli portföyleri ve yetkin insan kaynaklarının desteğiyle yönettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

REKLAM

"100. yaşımızı büyük bir gururla kutlayacağımız 2026 yılında da ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle uzun vadeli stratejik hedeflerimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Cumhuriyet ile kurulan ve gelişen bir topluluk olarak ikinci yüzyılımızda da ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

"Başarılı bir yılı geride bıraktık" Geçen yıl Koç Topluluğu'nun önemli birleşmeler, satın almalar ve yeni yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Çakıroğlu, uzun vadeli bakış açıları ve küresel büyüme vizyonlarıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Çakıroğlu, 2025'te topluluk genelinde yaşanan gelişmelere değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Tofaş'ın Stellantis Türkiye paylarını devralmasının ardından biri hayata geçirilen, diğeri devam eden ticari araç projeleri, Otokar'ın Daimler Buses ile Mercedes-Benz Conecto otobüslerini üretmek üzere imzaladığı anlaşma, Ford Otosan'ın Türkiye fabrikalarında devreye aldığı, Ford ve VW markalı ticari araçları Craiova fabrikasında devreye aldığı Romanya'nın ilk tam-elektrikli üç yeni araç projesi ve Iveco ile imzaladığı kamyon işbirliği projesi, topluluğumuzun otomotiv alanındaki gücünü ortaya koydu. Arçelik, Avrupa'nın bir numarası olarak yoluna devam ediyor. Tüpraş, enerji sektöründe karbon dönüşümüne liderlik etme hedefi doğrultusunda Türkiye'nin lider sürdürülebilir havacılık yakıtı üreticisi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Setur Marinalar, işletme hakkını elde ettiği Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ve Göcek'te satın aldığı iki yeni marinayla zincir marina stratejisini başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyor."