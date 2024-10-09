Koç Holding 8. kez Türkiye'nin en iyi işvereni seçildi

Koç Holding, ABD merkezli Forbes’un her yıl açıkladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ sekizinci kez Türkiye’nin bir numaralı işvereni oldu. Koç Holding, dünya genelinde ise 118’inci en iyi işveren seçildi.

Araştırma kapsamında 50’den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışan, hem kendi şirketlerini hem de bulundukları sektördeki şirketleri değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketleri; ekonomik değer yaratma, yetenek yönetimi, eğitim gelişim imkanları, iş-yaşam dengesi ve cinsiyet eşitliği gibi kriterler değerlendirilerek belirlendi.

8 yıldır aralıksız olarak ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ arasında gösterilmekten gurur duyduklarını belirten Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2016 yılında başlattıkları Kültürel Dönüşüm Programı’na dikkat çekti. "SÜREKLİ ÖĞRENME KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDİYORUZ" Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun liderliğinde başlatılan program kapsamında dijital dönüşümden inovasyona, çevik yönetimden kurum içi girişimciliğe kadar birçok yeniliği hayata geçirirken insan odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini kaydeden Umut Günal, “Çalışma arkadaşlarımızın, en önemli beklentileri arasında geleceğe hazır olmak yer alıyor. Bu doğrultuda; onları dijital yetkinliklerle donatarak geleceğin rollerine hazırlayabilmek için sürekli öğrenme kültürünü teşvik ediyor, sayısız gelişim programı yürütüyoruz” dedi.