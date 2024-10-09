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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding 8. kez Türkiye'nin en iyi işvereni seçildi - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding 8. kez Türkiye'nin en iyi işvereni seçildi

        Koç Holding, iş ve ekonomi dünyasının önde gelen yayınlarından ABD merkezli Forbes'un her yıl açıkladığı 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde sekizinci kez üst üste Türkiye'nin bir numaralı işvereni oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:01
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        Koç Holding 8. kez Türkiye'nin en iyi işvereni
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        Koç Holding, ABD merkezli Forbes’un her yıl açıkladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ sekizinci kez Türkiye’nin bir numaralı işvereni oldu. Koç Holding, dünya genelinde ise 118’inci en iyi işveren seçildi.

        Araştırma kapsamında 50’den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışan, hem kendi şirketlerini hem de bulundukları sektördeki şirketleri değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketleri; ekonomik değer yaratma, yetenek yönetimi, eğitim gelişim imkanları, iş-yaşam dengesi ve cinsiyet eşitliği gibi kriterler değerlendirilerek belirlendi.

        8 yıldır aralıksız olarak ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ arasında gösterilmekten gurur duyduklarını belirten Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2016 yılında başlattıkları Kültürel Dönüşüm Programı’na dikkat çekti.

        "SÜREKLİ ÖĞRENME KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDİYORUZ"

        Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun liderliğinde başlatılan program kapsamında dijital dönüşümden inovasyona, çevik yönetimden kurum içi girişimciliğe kadar birçok yeniliği hayata geçirirken insan odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini kaydeden Umut Günal, “Çalışma arkadaşlarımızın, en önemli beklentileri arasında geleceğe hazır olmak yer alıyor. Bu doğrultuda; onları dijital yetkinliklerle donatarak geleceğin rollerine hazırlayabilmek için sürekli öğrenme kültürünü teşvik ediyor, sayısız gelişim programı yürütüyoruz” dedi.

        Dünyanın tanınmış kurumlarıyla birlikte Koç Topluluğu’na özel tasarlanmış 300’den fazla eğitim programları bulunduğunu belirten Umut Günal, “Son 3 yılda sunduğumuz eğitimlere 75.000’in üzerinde katılım sağlandı. Önümüzdeki dönemde çalışma arkadaşlarımıza yeni yetkinlikler kazandıracak programlar sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Sürekli öğrenme kültürünün yanı sıra amaç odaklılık ve bütünsel refah konularının da insan kaynakları uygulamalarının odağında olduğunu belirten Günal, “Koç Topluluğu’nda bu kavramları desteklemek amacıyla sadece çalışma arkadaşlarımızı değil ailelerini de kapsayan sosyal yaşam ve bütünsel sağlık programlarına kadar pek çok inisiyatifi devreye alıyoruz” dedi. Koç Topluluğu çalışanlarını dünyada ve Türkiye’de birçok ilkle buluşturduklarını kaydeden Günal, “İnsan kaynakları alanındaki uygulamalarımızın çıktılarını, iş sonuçlarımızın yanı sıra araştırmalarda da görüyoruz. Forbes’un gerçekleştirdiği ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ araştırmasında bu yıl da Türkiye’nin bir numaralı işvereni olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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