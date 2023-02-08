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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Koç Holding'den batarya yatırımı açıklaması
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Koç Holding ve SK On arasında imzalanan niyet mektubu sonlandırıldı

Koç Holding, Koreli enerji şirketi SK On ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımı hakkında imzalanan niyet mektubunun sonlandırıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ford ve SK On ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına, Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren münhasır ya da bağlayıcı olmayan Niyet Mektubu sonlandırılmıştır" denildi. KAP'a yapılan açıklamada, LG ile ortak yatırımın araştırılmaya başlandığı kaydedildi. Güney Kore basını, Ocak ayı başında, SK On'un Koç Holding ve Ford ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirmeyi planladığı batarya üretim tesisi yatırımından vazgeçtiğini iddia etmişti

Koç Holding'den batarya yatırımı açıklaması
HABERTURK.COM

Koç Holding, Koreli enerji şirketi SK On ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımı hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Buna göre, taraflar arasında Mart ayında imzalanan niyet mektubunun sonlandırıldığı bildirildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "14.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer verilen Ford Motor Company ("Ford") ve SK On Co., Ltd. ("SKO") ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına, Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren münhasır ya da bağlayıcı olmayan Niyet Mektubu (MoU) sonlandırılmıştır" denildi.

Açıklamada, bir diğer Koreli kuruluş olan LG ile ortak yatırımın araştırılmaya başlandığı kaydedildi.

KAP'taki açıklamada, henüz bu yönde bir karar alınmadığı aktarılarak, "09.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatifler değerlendirilmekte olup, bu kapsamda Ford ile birlikte LG Energy Solution Ltd. ile ortak yatırım imkanlarının araştırılması için ön değerlendirmeler yapılmakta olup, henüz bir karar alınmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Güney Kore basını, Ocak ayı başında, SKO'nun Koç Holding ve Ford ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirmeyi planladığı batarya üretim tesisi yatırımından vazgeçtiğini iddia etmişti.

İddialar üzerine Koç Holding'ten yapılan açıklamada ise, Ford ile birlikte Güney Koreli şirket SKO ile imzalanan bağlayıcı olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğu belirtilmiş ve batarya yatırımında alternatiflerin değerlendirildiği kaydedilmişti.

Bloomberg ise, o dönemki haberinde, Ford Motor'un Türkiye'deki batarya yatırımını LG ile birlikte yapacağını duyurmuştu.

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