        ÇEYREK ALTIN 11.233,30 %0,80
        Haberler Ekonomi Para Koç Holding'den ilk çeyrekte 16.6 milyar dolar gelir

        Koç Holding 2026 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 16,6 milyar dolar gelir elde etti. Söz konusu dönemde yaklaşık 708 milyon dolar kombine yatırım gerçekleştiren Koç Holding'in son 5 yılda yaptığı kombine yatırım tutarı ise 16,5 milyar dolara ulaştı. Finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu "İlk yüzyılımızda olduğu gibi ikinci yüzyılımızda da ülkemize duyduğumuz güvenle güçlü yatırımlara devam ediyoruz" dedi

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 19:11 Güncelleme:
        Koç Holding'den 16.6 milyar dolar gelir

        Koç Holding, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Koç Holding, 2026 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 16,6 milyar USD gelir elde ederken, yaklaşık 708 milyon USD kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 16,5 milyar USD’ye ulaştı.

        Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun 100. yılını yalnızca bir dönüm noktası olarak değil; Türkiye’ye ve Cumhuriyet değerlerine duyulan güçlü bağlılığın göstergesi olarak gördüklerini ifade etti. Çakıroğlu, “İlk yüzyılımızda olduğu gibi ikinci yüzyılımızda da ülkemize duyduğumuz güvenle güçlü yatırımlara devam ediyoruz. Milli gelire, istihdama, ihracata katkı sağlamayı, her koşulda kalıcı değer üretmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Çakıroğlu, “Belirsizliklerin arttığı bir dünyada sağlam bilançomuzu, kuvvetli likiditemizi, geniş tedarik zincirimizi ve yetkin insan kaynağımızı; daha stratejik ve güçlü adımlar atabilmenin zemini olarak görüyoruz. Portföyümüzü her zaman olduğu gibi uzun vadeli bakış açısıyla güncelliyor, köklü yatırımlarımızın bulunduğu sektörlerde derinleşirken, bilgi birikimimizi ve deneyimimizi geleceğin rekabetçi alanlarına aktarmaya odaklanıyoruz” diye konuştu.

        Topluluk şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Çakıroğlu, şunları ifade etti:

        “Arçelik, Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Arçelik Hitachi Home Appliances ortak girişimindeki paylarını, diğer pay sahibi olan Hitachi Global Life Solutions Inc.’ye devretmek üzere anlaştı. Arçelik bu adımla birlikte odak pazarları olan Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya bölgelerindeki faaliyetlerine yoğunlaşacak ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyecek. Diğer yandan küresel otomotiv sektörünün geleneksel üretim anlayışından bütünsel mobilite ekosistemlerine doğru evrildiği dönemde Ford Otosan da satış süreçlerinin finansman faaliyetlerini daha etkin ve müşteri deneyimi odaklı yönetmeye yönelik stratejik bir adım attı. Ford Otosan, Ford ve Ford Trucks markalarının en büyük perakende finansman iş ortağı olan Koç Finansman A.Ş.’nin paylarının tamamını yasal onayların tamamlanmasının ardından devralacak” dedi.

        "TÜPRAŞ VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR"

        Tedarik zincirlerinin çeşitlenmesine yönelik atılan adımlara da değinen Çakıroğlu, “Tüpraş dalgalı küresel enerji piyasasında ülkemize akaryakıt tedarikini aksatmamak üzere var gücüyle çalışıyor, ham petrol temin ettiği kaynakları çeşitlendirerek kapasite kullanım oranlarını yüksek seviyelerde tutmayı hedefliyor” diye konuştu.

        Çakıroğlu, Aygaz’ın ilk çeyrekte yaptığı yatırıma atfen de, “Türkiye LPG sektörünün lideri Aygaz, küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla Hyundai Heavy Industries ile imzalanan sözleşmeler kapsamında bu yıl toplam üç gemi siparişi verdi” dedi.

        YAPI KREDİ'NİN KRİPTO VARLIK PLATFORMUNA ONAY

        Bankacılık sektörüne ilişkin Çakıroğlu, “Yapı Kredi, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanındaki yatırımlarını büyütme kararı aldı. Bankanın yüzde 100 iştiraki Yapı Kredi Finansal Teknolojiler bünyesinde, 200 milyon TL sermaye ile ödeme hizmetleri şirketi kuruluyor. Ayrıca Yapı Kredi’nin, güvenli, şeffaf ve düzenlemelerle uyumlu bir kripto varlık ekosistemi oluşturma hedefiyle SPK’ya yaptığı kripto varlık platformu kuruluş başvurusu da onaylandı” ifadelerini kullandı.

        Koç Topluluğu’nun sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların uluslararası ölçekte karşılık bulmaya devam ettiğini belirten Çakıroğlu, “Koç Holding S&P Dow Jones 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı'na (Sustainability Yearbook) dahil edilmeye hak kazanarak ‘Endüstriyel Holdingler’ kategorisinde yıllıkta yer alan tek Türk şirket oldu. Topluluk şirketlerimiz arasında Arçelik, Ford Otosan ve Tüpraş da bu yıllıkta yer aldı” dedi. Topluluk şirketlerinin bu çeyrekteki sürdürülebilirlik çalışmalarından da örnekler veren Çakıroğlu, Yapı Kredi’nin uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk mavi tahvil ihracının 50 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli olarak tamamlandığını sözlerine ekledi.

        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
