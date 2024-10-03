Koç Holding’in Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Topluluk Şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurduğu, 5 bin adet konteynerden oluşan ve yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı “Umut Kentler”, dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik ödüllerinden biri olarak gösterilen Thomson Reuters Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde “Sosyal Etki” kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

Sürdürülebilirlik stratejileriyle dikkat çekmenin ötesinde, iş, toplum ve çevre üzerinde gerçek bir etki yaratan projeleri ödüllendiren Thomson Reuters Sürdürülebilirlik Ödülleri, toplumun yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de önemli katkılarda bulunan Umut Kentler’i, “Sosyal Etki” kategorisinde büyük ödüle layık gördü. Yarattığı sosyal değerle örnek teşkil eden Umut Kentler aynı zamanda, Dünya Ekonomik Forumu’nun Sosyal Değer Kılavuzu’nda da Türkiye'den tek örnek olarak gösterildi.

UMUT KENTLER, YAŞAMLA YENİDEN BAĞ KURMA ALANLARI OLARAK MODELLENDİ Koç Holding’in hayata geçirdiği Umut Kentler, sosyal yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Odağında eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılımın yer aldığı ve Koç Topluluğu şirketlerinin iş birliği geçmişlerinin olduğu yerel ve uluslararası kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaratılan çevik yönetim anlayışıyla hayata geçirilen Umut Kent proje modeli, sakinleri için sadece barınma değil, yaşamla yeniden bağ kurma alanları olarak konumlanıyor. Okul, çocuk oyun merkezleri, ana sınıfları, özel destek sınıfları ve kütüphaneleri de içeren Umut Kentler’in yaşam alanında Gelecek Hayalim Merkezi, Çocuk Yaşam Merkezi, Kadın Dayanışma Merkezi, Mutfak Atölyeleri gibi yaşayanların deprem sonrası hayata uyumlarını kolaylaştıracak alanlar da yer alıyor.