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        Haberler Sağlık Koca krizleri yönetti | Sağlık Haberleri

        Koca krizleri yönetti

        Görevden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı sarsan COVID-19 pandemisinde ilk vakayı açıklamış, ölümcül hastalıktan korunmada çok önemli olan aşıların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin çalışmalar yürütmüştü. Görevine 2018 yılında başlayan Bakan Koca, 2023 Türkiye Genel Seçimleri sonrasında yeniden sağlık bakanı olarak atanmıştı

        Giriş: 28.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 00:56
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        Koca krizleri yönetti
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk sağlık bakanı olarak göreve 2018 yılında başladı ve 2023 Türkiye Genel Seçimleri sonrasında yeniden sağlık bakanı olarak atandı.

        1988 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamlayarak tıp doktoru olan Bakan Koca, dünyanın büyük bir sınav verdiği COVID-19 salgını sırasında da görevdeydi.

        İLK KORONAVİRÜS VAKASINI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

        Salgınla mücadele kapsamında 10 Ocak 2020 tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

        Bakan Koca, Türkiye'de tespit edilen ilk koronavirüs vakasını 11 Mart 2020 tarihinde canlı yayında açıkladı.

        Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vakaların yayılmasının ardından Koca, vatandaşı düzenli olarak bilgilendirmek amacıyla günlük basın toplantıları düzenledi.

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        Koca, koronavirüse karşı COVID-19 aşılarının hızlı bir şekilde temini ve uygulanmasıyla ilgili önemli adımlar attı.

        İLK KORONAVİRÜS AŞISI BAKAN KOCA'YA YAPILMIŞTI

        Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından koronavirüs aşısı CoronaVac, Ankara Şehir Hastanesinde ilk Bakan Koca’ya yapıldı.

        Tavsiyeleriyle salgınla mücadelede önemli kararların alınmasında büyük rol alan Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan 2022'de son kez toplandı.

        GÜLDÜR GÜLDÜR SKECİ

        Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un zombi salgını konulu skecinde Bakan Koca taklidi izleyenleri kahkahalara boğdu.

        Bakan Koca, o anları paylaşarak, “Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler” ifadelerini kullandı.

        SOSYAL MESAFE MESAJI: "BANA YAKLAŞMA"

        Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, gündeme ilişkin açıklamalar yapmak için kameraların karşısına geçtiği sırada yanına yaklaşan yardımcısına "Bana yaklaşma" diyerek, sosyal mesafe çağrısında bulundu.

        SOKAK KÖPEKLERİNİN UYUTULMASI SEÇENEĞİNE 'GÖNLÜM RAZI DEĞİL' YORUMUNU YAPMIŞTI

        Bakan Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuduz vakalarında bir artış söz konusu. Buna karşı alınması tartışılan, kararı bize, bakanlığımıza ait olmayan bazı önlem seçenekleri var. 'Uyutmak' gibi görünürde, ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil" ifadelerini kullandı.

        "YAŞAM HAKKI TANIMANIN ARAYIŞI İÇİNDE OLMALIYIZ"

        Bakan Koca, ardından kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına ve travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemlerin amacının, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

        Koca, şunları söyledi: "Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. Zaten mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez. Büyüyen soruna karşı başvurulması gereken yol ve yöntemin, bilimsel olarak tanımlı ve medeni olmasını hepimiz arzu ederiz. Uygun şartların oluşturulması kaydıyla, bir canlıya yaşam hakkı tanımanın arayışı içinde olmalıyız. Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir. Bu da bir gerçek."

        MHRS'DE YENİ DÖNEM

        Hastaneden randevu alıp gitmeyenler için yeni tedbirler getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Onaylı Randevu" dönemine geçiş yaptı.

        FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

        Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

        Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

        Evli ve dört çocuk babası olan Fahrettin Koca’nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

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