Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 5 asırlık külliyede gizli 1800 yıllık pagan taşı!

        Kocaeli'de 5 asırlık ibadet merkezindeki 1800 yıllık sunak taşı tarihe ışık tutuyor

        Kocaeli'de, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde bulunan 1800 yıllık sunak taşı, Roma dönemine ait yazıtıyla tarihin derin izlerini günümüze taşıyor. Uzman incelemelerine göre Zeus adına dikilen taşın üzerindeki ifadeler, Roma İmparatorluğu'nun perslere karşı kazandığı zaferin ardından adandığını ortaya koyuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 17:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 asırlık külliyede gizli 1800 yıllık pagan taşı!

        Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa'nın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1523'te inşa ettirdiği külliyenin içerisindeki 1800 yıllık sunak taşı tarihe ışık tutuyor.

        İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İstanbul Üniversitesi Latin Dili Edebiyatı Bölümü uzmanlarının yaptığı incelemelerde 1800 yıllık olduğu belirlenen taşın üzerindeki metinde, "Tanrım sana şükürler olsun. Senin sayende buraların hakimi ve fatihi olduk. Sen bana lütfettin ve ben galip geldim. Bu taş senin şerefine dikilmiştir. Bütün sunaklar ve adaklar sanadır" yazıyor.

        Çoban Mustafa Paşa külliyesine taşın nasıl geldiği bilinmezken Tarihçi Dr. Ahmet Anapalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne taşın koruma altına alınması için müracaatlarını yapmaya hazırlanıyor.

        REKLAM

        "1800 YILLIK PUTPEREST PAGAN TAPINAĞININ TAŞI"

        Tarihçi Dr. Ahmet Anapalı, sunak taşının milattan sonra 215'li yıllarda yapıldığını söyledi.

        Sunak taşının üstüne Roma İmparatoru Septimius Severus'un doğu seferine çıkarak kazandığı savaşlara karşı minnet ifadesi olarak Zeus heykeli diktirdiğini anlatan Anapalı, "Oğlu Anatolia Caracalla'yla imparator bu toprakların sahibi olan Pers İmparatoru'yla Gebze ile İzmit arasında bir yerde savaştı. Bu savaşı da yendi. Nicomedia (İzmit)'in ve bu bölgenin sahibi oldular" diye konuştu.

        Anapalı, Gebze bölgesine Calistratos adlı Romalı vali atandığını aktararak, şöyle devam etti:

        "Calistratos putperestti ve Zeus'a tapıyordu. Zeus adına bu topraklarda bir tapınak yaptı. Bu tapınağında önüne sunak taşı, üstüne de Zeus heykelini koydu. Altında ise 'Tanrım sana şükürler olsun. Senin sayende buraların hakimi ve fatihi olduk. Sen bana lütfettin ve ben galip geldim. Bu taş senin şerefine dikilmiştir. Bütün sunaklar ve adaklar sanadır. Bu taşın da önündedir' yazmaktadır. Romalı Vali Calistratos'un, İmparator Severus için yaptığı ve Zeus'un heykelinin bir dönem üzerinde bulunduğu sunak taşı Çoban Mustafa Paşa Camii içerisinde bulunmaktadır."

        REKLAM

        Sunak taşının altında 6 satırlık kitabe bulunduğunu dile getiren Anapalı, "Bu taşın üstünde pagan dönemde bir heykel vardı. Fakat 324 tarihinde Milano konsülünden sonra Roma İmparatoru Maksimus Konstantin resmen Roma'nın dinini Hristiyanlığa çevirince paganlığa ait bütün heykelleri ve manastırları yıktığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

        Anapalı, sunak taşının altındaki 6 satırlık kitabede ayrıca Calistratos'un adı, Septimius Severus ve oğlu Anatolia Caracalla'nın perslerle yaptığı savaşın hikayesinin yer aldığını kaydetti.

        Taşın, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İstanbul Üniversitesi Latin Dili Edebiyatı Bölümü uzmanları tarafından incelendiğine değinen Anapalı, "Orada Roma'nın yaptığı bir savaş ve bu savaşın ardından galibiyetin metni bulunmaktaymış. Bazı harflerin bozuk ve kırılmış olmasıyla ortaya çıkan anlam tam olarak bizim anlattığımız gibi. Güzel olan ise 500 yıllık Kanuni Sultan Süleyman dönemi caminin bahçesinde tam 1800 yıllık putperest pagan tapınağının taşı bulunması" ifadelerini kullandı.

        Sunak taşının Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin içerisinde nasıl kaldığıyla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını belirten Anapalı, Çoban Mustafa Paşa'nın muhtemelen bu topraklarda bulunan pagan yapısının temellerini kullanarak üzerine cami yapmış olabileceğini, Osmanlı İmparatorluğunun fethettiği yerlerde daha önce var olan yapıların temellerini kullanarak üzerine başka yapılar inşa ettiği örneklerin mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cani baba, boğarak öldürdüğü 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırdı

        Hatay'da uyuşturucu madde etkisinde olan baba, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 3 yaşındaki evladını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Evladını canice öldüren baba tutuklanırken Poyraz gözyaşları içerisinde defnedildi.

        #1800 yıllık sunak taşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te