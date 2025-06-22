Kocaeli'de hayata umutla tutunma merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bir yaşam hayali için Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için hayata geçirilen merkezi görme ve verilen eğitimlere de bizzat tanıklık etme fırsatı buldum.

Şunu söylemeliyim ki; Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, sadece bir rehabilitasyon alanı değil; bireylerin hayata karıştığı, becerilerini keşfettiği ve aidiyet duygusuyla güçlendiği bir yaşam merkezi olarak planlanmış.

9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alan üzerinde kurulan merkez, her yaş grubundan ve her engel grubundan birey için özel olarak hayata geçirilmiş. Ayrıca eğitimden istihdama, sanattan spora, psikolojik desteğe kadar yaşamın her alanını kapsıyor.

REKLAM

"HAYATA UMUTLA TUTUNMA ALANI"

Yüzlerce engelli ve ailesine hizmet eden Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan dinledim: “Gonca nasıl gülün başlangıcıysa, Engelsiz Yaşam Merkezi de hayatın çeşitli alanlarına açılan kapılar inşa ediyor. Bir kapıdan giriyorsunuz, markette alışveriş yapmayı öğrenen bir çocukla tanışıyorsunuz. Bir başka kapıdan girince kahvesini kendi yapabilen bir gencin baristalığa adım attığını görüyorsunuz. Spor, sanat, müzik, edebiyat. Her birey ‘Ben de varım’ diyor. Burası bir rehabilitasyon merkezi değil; burası hayata umutla tutunma alanı. Burası bir gonca bahçesi. Sevgiyle yapılan bu hizmetler bir gün gülistana dönüşür. Engelli bireyler kadar, onların ait olduğu aileler de bu yaşamın parçasıdır. Aileleri unutmadan, onları da bu merkezin içine dahil ederek farklılaşan bir anlayış geliştirdik.”

ATÖLYE DENEYİMLERİ Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en canlı noktalarından biri de özel gereksinimli bireylerin aktif katılım sağladığı atölyeler. Özel gereksinimli bireylerin en çok vakit geçirdiği alanların başında atölyeler geliyor. Burada saç kesimi artık bir korku değil, özgüven kazandıran bir deneyime dönüşüyor. İlk kahvesini kendi elleriyle demleyen, kendi kurabiyesini pişiren bireyler, üretmenin mutluluğunu ve dolayısıyla özgüvenini yaşıyor. Market ve kasiyerlik eğitimi sayesinde alışveriş pratiği kazanıyor, kasa kullanımıyla günlük yaşamda bağımsız hareket edebilmenin pratiğini yapıyorlar. Stüdyo ve içerik üretim alanında kameralar karşısına geçip kendi hikâyelerini anlatan bireyler, özgüvenle seslerini duyuruyor. Bahçecilik ve el sanatları atölyelerinde ise doğayla, renklerle ve emekle temas ederek hem duyusal gelişimlerini destekliyor hem de iç dünyalarını sanatla ifade edebiliyor. SANAT EĞİTİMİ Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler aynı zamanda sanatla, sporla ve meslek edinimiyle hayata karışıyor. Ritim, seramik, tiyatro ve resim atölyelerinde kendilerini özgürce ifade edebiliyorlar. Meslek edinme yolunda da örneğin barista, reyon görevlisi, servis elemanı gibi alanlarda uygulamalı eğitimler alıyor, EKPSS hazırlık kursları ve mülakat teknikleri desteğiyle “İstihdamda ben de varım” demeye hazırlanıyorlar.