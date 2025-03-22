Kocaeli'de izinsiz gösteri: 14 gözaltı

İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Bulvarı'ndan Kent Meydanı'na yürümek isteyen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İşçi Partililer (TİP) bulvarda bir araya geldi.

Grup, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kent Meydanı'na yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Gruba, polis ekipleri biber gazı sıkarak ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti.

DHA'nın haberine göre; çıkan arbedede 14 kişi gözaltına alındı. Müdahale sonrası yapılan müzakerelerin ardından grubun, yürümesine izin verildi.