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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de Kule Deresi'nin rengi siyaha döndü

        Kocaeli'de Kule Deresi'nin rengi siyaha döndü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen Kule Deresi'nin rengi siyaha dönüştü. İncelenmek üzere dere suyundan numune alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:34
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        Rengi siyaha döndü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen Kule Deresi'nin suyu siyaha dönüştü.

        Dumlupınar Mahallesi'nde derenin siyah renkte akmaya başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, derede incelemede bulundu.

        Ekipler, incelenmek üzere sudan numune aldı.

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        #çevre kirliliği
        #kocaeli
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