Kocaeli'de Süper Lig coşkusu!
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un taraftarları, Kent Meydanında sevinç gösterisinde bulundu.
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Esenler Erokspor ile oynadığı müsabaka İzmit ilçesindeki meydanda dev ekrandan takip edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Kent Meydanı'na kurulan ekrandan maçı izlemeye gelen taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaeli temsilcisi, Trendyol 1. Lig şampiyonluğu için mücadele veriyor.
Kocaelispor oyuncuları ve teknik ekibin, Esenler Erokspor maçının ardından kente gelerek taraftarlarla Süper Lig kutlaması yapması planlanan meydanda, maç esnasında da coşku ve sevinç gösterilerinde bulunuldu.
KENTTE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un taraftarları, Kent Meydanında sevinç gösterisinde bulundu.
TFF VE KULÜPLERDEN KOCAELİSPOR'A TEBRİK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kocaelispor'un Trednyol Süper Lig'e yükselişi dolayısıyla tebrik mesajları yayımladı.
TFF'nin kutlama mesajında, "Trendyol 1. Lig'de Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesinin ardından Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'u tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünden yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u başarısından dolayı tebrik ederiz. Hoş geldiniz." denildi.
Fenerbahçe Kulübü de "Süper Lig'e hoş geldiniz" mesajı paylaşıldı.
Trabzonspor Kulübünden ise "Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Süper Lig'e hoş geldiniz." açıklamasında bulunuldu.