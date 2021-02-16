Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemTrafik
ABONE OL

Kocaeli'de yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda kaldı

Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sebebi ile TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi

Kocaeli'de yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda kaldı
İHA

Kocaeli’de etkisini arttıran kar yağışı TEM Otoyolu’nda trafiği felç etti.

Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saattir kapalı yolda araç sürücüleri, yolun açılmasını bekliyor.

İHA'nın haberine göre; yağış ve buzlanma sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kırıkkale'de zincirleme kazalar: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMKırıkkale'de zincirleme kazalar: Ölü ve yaralılar var
Konu anlatımı, soru bankası, online sınavlar 2021: LGS TYT YKS hazırlık videoları izleyin!
GÜNDEMSınavlara hazırlananlara dev destek!
Bodrum'da 4 bin yıllık kaya mezarları hilti ve matkaplarla talan edildi
GÜNDEM4 bin yıllık kaya mezarları matkaplarla talan edildi
Hakkari Valiliğinden "polis memurunun kadın memura cinsel saldırıda bulunduğu" iddiasına ilişkin açıklama
GÜNDEMHakkari Valiliği'nden açıklama
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMTicaret Bakanlığı personel alımı
Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? - Regaip Kandili önemi nedir, nasıl ibadet edilir?
GÜNDEMRegaip Kandili ne zaman, hangi gün?
Niğde´de okullar tatil edildi
GÜNDEMBazı illerde eğitime kar engeli
SON DAKİKA: Meteoroloji'den Ankara'ya yoğun kar yağışı uyarısı! Ankara hava durumu
GÜNDEMAnkara'ya yoğun kar yağışı uyarısı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? - Bakanlar Kurulu toplanıyor, yasaklar kalkıyor mu?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?
Iğdır, Kayseri ve Şırnak'ta PKK operasyonu
GÜNDEMÜç ilde PKK operasyonu