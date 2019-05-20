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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

AA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

kocaeli

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun İstanbul istikametine giden Cihan Polat idaresindeki minibüs, Kirazlıyalı mevkisinde, Ufuk Aslan yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen Yusuf Artan'ın kullandığı otomobil çarptı. AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. 

 

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