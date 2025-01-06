Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Polis memuru başından vurulmuş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Polis memuru başından vurulmuş halde bulundu!

        Kocaeli'nde, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evde başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru başından vurulmuş halde bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde, edinilen bilgilere göre, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

        SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre Bayır'ın eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

        Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı