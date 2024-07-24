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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Polisten kaçıyordu... Yola savruldular! Feci kaza! | Son dakika haberleri

        Polisten kaçıyordu... Yola savruldular! Feci kaza!

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, polisten kaçarken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Yusuf Çelik'in öldüğü kazada, arkasında oturan aynı yaştaki İsa Çınar da hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:57
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        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
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        Kocaeli'nde olay, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde meydana geldi.

        POLİSİN İHTARINA UYMADI

        Hayatını kaybeden Yusuf Çelik.
        Hayatını kaybeden Yusuf Çelik.

        DHA'da yer alan habere göre trafik polislerinin, durumundan şüphelenerek durdurmak istediği Yusuf Çelik (20) idaresindeki plakasız motosiklettekiler, ihtara uymadı.

        KARŞI YÖNE GEÇİP OTOMOBİLE ÇARPTI

        Hayatını kaybeden İsa Çınar.
        Hayatını kaybeden İsa Çınar.

        Başöğretmen Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, refüjün üzerinden karşı yöne geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

        YOLA SAVRULDULAR

        Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ile arkasındaki İsa Çınar yola savruldu. Ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Çelik, kurtarılamadı.

        İKİ GENÇ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan İsa Çınar da bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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