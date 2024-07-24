Polisten kaçıyordu... Yola savruldular! Feci kaza!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, polisten kaçarken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Yusuf Çelik'in öldüğü kazada, arkasında oturan aynı yaştaki İsa Çınar da hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Kocaeli'nde olay, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde meydana geldi.
POLİSİN İHTARINA UYMADIHayatını kaybeden Yusuf Çelik.
DHA'da yer alan habere göre trafik polislerinin, durumundan şüphelenerek durdurmak istediği Yusuf Çelik (20) idaresindeki plakasız motosiklettekiler, ihtara uymadı.
KARŞI YÖNE GEÇİP OTOMOBİLE ÇARPTIHayatını kaybeden İsa Çınar.
Başöğretmen Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, refüjün üzerinden karşı yöne geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.
YOLA SAVRULDULAR
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ile arkasındaki İsa Çınar yola savruldu. Ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Çelik, kurtarılamadı.
İKİ GENÇ DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan İsa Çınar da bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.