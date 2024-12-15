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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 21:14 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:14
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Ümit Öztürk, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan (Dk. 57 Yunus Emre Gedik), Pedrinho (Dk. 87 Mesut Can Tunalı), Vukovic (Dk. 69 Caktas), Barış Alıcı (Dk. 57 Yusuf Cihat Çelik), Oğulcan Çağlayan, Mendes (Dk. 87 Mehmet Yılmaz), Markao

        Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Nzaba, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 69 Sefa Narin), Tugay Kaçar, Alper Karaman, Ryan Jack, Pinchi (Dk. 74 Fernandes), Catakovic (Dk. 87 Berkay Aydoğmuş)

        Goller: Dk. 36 ve 51 Catakovic (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 64 Ryan Jack, Dk. 88 Sefa Narin (Esenler Erokspor), Dk. 90+2 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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