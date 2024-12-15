Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Ümit Öztürk, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan (Dk. 57 Yunus Emre Gedik), Pedrinho (Dk. 87 Mesut Can Tunalı), Vukovic (Dk. 69 Caktas), Barış Alıcı (Dk. 57 Yusuf Cihat Çelik), Oğulcan Çağlayan, Mendes (Dk. 87 Mehmet Yılmaz), Markao
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Nzaba, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 69 Sefa Narin), Tugay Kaçar, Alper Karaman, Ryan Jack, Pinchi (Dk. 74 Fernandes), Catakovic (Dk. 87 Berkay Aydoğmuş)
Goller: Dk. 36 ve 51 Catakovic (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Ryan Jack, Dk. 88 Sefa Narin (Esenler Erokspor), Dk. 90+2 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
KOCAELİ
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