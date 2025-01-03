Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemleri test edilecek

Kocaelide, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında 6-10 Ocak'ta ikaz, alarm ve anonslar yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) "İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi" kapsamında, Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemi kurulumunu gerçekleştirmek üzere Başkanlık ile ASELSAN AŞ. arasında sözleşme imzalandığı belirtildi.