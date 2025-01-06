Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde S.M'nin kullandığı 41 ASP 957 plakalı otomobil, aynı yönde giden C.K. idaresindeki 49 ABC 576 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada, otomobil sürücüsüyle araçtaki 1 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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