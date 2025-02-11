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        Karamürsel'de markette çıkan yangın söndürüldü

        Karamürsel'de bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 23:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:10
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        Karamürsel'de markette çıkan yangın söndürüldü
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        Karamürsel'de bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan marketin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartmanda yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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