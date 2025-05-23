Kocaeli'de 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cam silerken yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cam silerken yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.
İkranur S. (15), Çayırova Mahallesi 5213 Sokak'ta bulunan apartmanın 4. katındaki evlerinin camını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.
İkranur S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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