Kocaeli'de asfalt fabrikası çıkan yangında hasar gördü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asfalt fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asfalt fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kirazpınar Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi'ndeki asfalt fabrikasının asfalt eritme tankında yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, eritme kazanında ve fabrikanın dış cephesinde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.