Kocaeli'de eski karısını öldüren sanık ile babasını yaralayan oğlunun yargılanmasına başlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini öldüren sanık ile olay sırasında çıkan boğuşmada babasını yaralayan oğlunun yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki tutuklu sanık Mustafa Y, oğlu müşteki tutuksuz sanık Vedat Y. ve maktul Sözen T'nin çocukları E.Y. ve H.O.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen maktulün çocukları, kendilerini tehdit ettiğini iddia ettikleri sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Mustafa Y, Vedat Y'nin kendisini tehdit ettiğini savunarak, "Silahla eve geldim. Kapıyı çaldım. Kapıyı eski eşim açtı ve içeri girdim. Oğlum Vedat Y, beni boğazımdan tutup dövmeye başladı. Ben de ayaklarına 5 el ateş ettim. Eşim gördü, silahı elimden alıp balkondan aşağıya attı." iddiasında bulundu.

Oğlunun içerinden silah alıp geldiğini, kendisine ve maktule ateş ettiğini ileri süren Mustafa Y, müştekilerin beyanlarına katılmadığını ve kimseyi tehdit etmediğini öne sürdü.

Sanık Vedat Y. ise Mustafa Y'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay günü maktul annesiyle otururken kapının çaldığını anlatarak, "Kapı zili çaldı. Kapı deliğinden baktım ancak kimseyi görmedim. Kapıyı açtığımda Mustafa Y. bana 4-5 el ateş etti. Ben de içeri kaçıp kapıyı kilitledim. Daha sonra tekrar çıktım. 'Oğlum S.Y. nerede?' diyerek silahı ateşlemeye devam etti. Annem Sözen T'yi göğsünden yaraladı. Daha sonra annem balkona kaçtı. Ben de silahı alıp rastgele ateş açtım. Kendisini öldürme kastım yoktu. Ben, kendimi ve annemi korumak istedim." ifadelerini kullandı. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Mustafa Y'nin tutukluluk halinin, Vedat Y'nin ise yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmederek, duruşmayı erteledi. - Olay Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde 27 Temmuz 2024'te Mustafa Y. eski eşi Sözen T'yi tabancayla öldürmüş, çıkan boğuşmada oğlu Vedat Y. ile kendisi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanmıştı.