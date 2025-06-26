Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 yılda 330 binden fazla anneye süt desteği sağladı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "41 Süt Kart" projesiyle 10 yıl boyunca 330 bin 365 anneye ücretsiz süt verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 yılda 330 binden fazla anneye süt desteği sağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "41 Süt Kart" projesiyle 10 yıl boyunca 330 bin 365 anneye ücretsiz süt verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje, kent genelinde annelere süt desteği sağlıyor.

        Doğum öncesi ve doğum sonrası 3'er ay olmak üzere toplamda 6 aylık süreyi kapsayan projeye katılmak için herhangi bir şart bulunmuyor.

        Anneler, gebeliklerinin hangi haftasında olduklarını belirten belgeyle Büyükşehir Belediyesinin 9 ilçedeki Sosyal İletişim Merkezlerine (SİM) başvurabiliyor.

        SİM'e müracaat eden annelere, "41 Süt Kartı" veriliyor. 6 ay boyunca geçerli olan karta bir kez toplu olarak yükleme yapılıyor.

        Süt kartını alan vatandaşlar, 12 ilçedeki anlaşmalı marketlerden süt temin edebiliyor.

        Kentte 10 yıl boyunca kesintisiz devam eden projeden şimdiye kadar toplamda 330 bin 365 anne faydalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de hurda yangını (3)
        Kocaeli'de hurda yangını (3)
        Kocaeli'de oyuncu Akdeniz'i darbeden 2 kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de oyuncu Akdeniz'i darbeden 2 kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de çöp depolama alanında yangın (3)
        Kocaeli'de çöp depolama alanında yangın (3)
        Kocaeli'de kayalıklardan düşen engelli hayatını kaybetti
        Kocaeli'de kayalıklardan düşen engelli hayatını kaybetti
        Kolundan yaralanan Darıca Belediye Başkanı Bıyık, ameliyat oldu (2)
        Kolundan yaralanan Darıca Belediye Başkanı Bıyık, ameliyat oldu (2)
        Kocaeli'de hurda yangını (2)
        Kocaeli'de hurda yangını (2)